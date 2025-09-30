Uzņēmumu katalogs
3Pillar Global
3Pillar Global Programmatūras inženieris Algas Romania

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Romania pakete 3Pillar Global kopā ir RON 173K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3Pillar Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Kopā gadā
RON 173K
Līmenis
Medior QA
Pamatalga
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonuss
RON 0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 3Pillar Global?

RON 714K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai 3Pillar Global in Romania, ir gada kopējā atlīdzība RON 308,051. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3Pillar Global Programmatūras inženieris pozīcijai in Romania, ir RON 172,578.

