3Pillar Global Programmatūras inženieris Algas Czech Republic

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Czech Republic pakete 3Pillar Global kopā ir CZK 1.13M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3Pillar Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Kopā gadā
CZK 1.13M
Līmenis
L3
Pamatalga
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonuss
CZK 0
Gadi uzņēmumā
9 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai 3Pillar Global in Czech Republic, ir gada kopējā atlīdzība CZK 1,261,120. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3Pillar Global Programmatūras inženieris pozīcijai in Czech Republic, ir CZK 742,486.

