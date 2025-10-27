Uzņēmumu katalogs
3M
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

3M Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States 3M svārstās no $87.9K year T1 līmenim līdz $170K year T4A līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $112K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Software Developer(Iesācēju līmenis)
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
Advanced Software Developer
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
Senior Software Developer
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
Specialist Software Developer
$154K
$148K
$0
$6.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai 3M in United States, ir gada kopējā atlīdzība $218,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $114,500.

