Produkta vadītājs atlīdzība in India 3M kopā ir ₹8.16M year T3 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
G 1
0%
G 2
100 %
G 3
3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)
0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)
100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
