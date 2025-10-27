Uzņēmumu katalogs
Produkta vadītājs atlīdzība in India 3M kopā ir ₹8.16M year T3 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹1.72M - ₹2.01M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai 3M in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹8,159,106. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Produkta vadītājs pozīcijai in India, ir ₹1,496,373.

