3M
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

3M Aparatūras inženieris Algas

Aparatūras inženieris atlīdzība in United States 3M kopā ir $127K year T3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $128K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Hardware Engineer
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
Specialist Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai 3M in United States, ir gada kopējā atlīdzība $159,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Aparatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $127,000.

