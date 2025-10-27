Datu zinātnieks atlīdzība in United States 3M svārstās no $161K year T1 līmenim līdz $156K year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $150K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
0%
G 1
0%
G 2
100 %
G 3
3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)
0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)
100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.