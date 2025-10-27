Uzņēmumu katalogs
3M Datu zinātnes vadītājs Algas

Vidējā Datu zinātnes vadītājs kopējā atlīdzība in United States 3M svārstās no $135K līdz $196K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$153K - $178K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$135K$153K$178K$196K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes vadītājs pozīcijai 3M in United States, ir gada kopējā atlīdzība $196,350. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Datu zinātnes vadītājs pozīcijai in United States, ir $135,300.

