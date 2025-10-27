Uzņēmumu katalogs
Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Taiwan 3M svārstās no NT$490K līdz NT$668K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai 3M in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$668,339. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Datu analītiķis pozīcijai in Taiwan, ir NT$489,731.

