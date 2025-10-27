Uzņēmumu katalogs
3M
3M Grāmatvedis Algas

Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in Costa Rica 3M svārstās no CRC 10.83M līdz CRC 15.45M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3M kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

100 %

G 3

Akciju veids
RSU + Options

3M uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 3rd-G (100.00% gada)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai 3M in Costa Rica, ir gada kopējā atlīdzība CRC 15,449,197. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3M Grāmatvedis pozīcijai in Costa Rica, ir CRC 10,827,642.

Citi resursi