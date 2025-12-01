Uzņēmumu katalogs
3D Systems
3D Systems Produkta menedžeris Algas

Vidējā Produkta menedžeris kopējā atlīdzība in United States 3D Systems svārstās no $122K līdz $173K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3D Systems kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$138K - $157K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$122K$138K$157K$173K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai 3D Systems in United States, ir gada kopējā atlīdzība $173,460. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3D Systems Produkta menedžeris pozīcijai in United States, ir $122,010.

