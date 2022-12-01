Uzņēmumu Katalogs
3Commas
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

3Commas Algas

3Commas algu diapazons svārstās no $38,745 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $82,802 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 3Commas. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Datu analītiķis
$38.7K
Datu zinātnieks
$82.8K
Produkta dizainers
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produkta vadītājs
$47.8K
Projektu vadītājs
$49.8K
Programmatūras inženieris
$69.6K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 3Commas, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $82,802. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 3Commas, ir $50,354.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš 3Commas

Saistītie Uzņēmumi

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi