2degrees Algas

2degrees algas svārstās no $42,587 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $100,500 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 2degrees. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Datu zinātnieks
$42.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$94.3K
Produkta vadītājs
$100K

Programmatūras inženieris
$80.2K
BUJ

The highest paying role reported at 2degrees is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2degrees is $87,256.

