23andMe
23andMe Algas

23andMe algas svārstās no $48,634 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $305,520 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 23andMe. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programmu vadītājs
Median $170K
Datu zinātnieks
Median $160K

Biznesa analītiķis
$181K
Datu analītiķis
$147K
Finanšu analītiķis
$175K
Mārketings
$306K
Produkta dizainers
$48.6K
Personāla atlases speciālists
$242K
Kiberdrošības analītiķis
$204K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$269K
UX pētnieks
$173K
BUJ

