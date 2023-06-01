Uzņēmumu Katalogs
1X Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

1X Technologies Algas

1X Technologies algu diapazons svārstās no $72,525 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $193,184 Klientu apkalpošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 1X Technologies. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Klientu apkalpošana
$193K
Aparatūras inženieris
$127K
Mehāniskais inženieris
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmatūras inženieris
$72.5K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 1X Technologies, ir Klientu apkalpošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $193,184. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 1X Technologies, ir $104,998.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš 1X Technologies

Saistītie Uzņēmumi

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi