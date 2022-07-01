Uzņēmumu Katalogs
1WorldSync Algas

1WorldSync algu diapazons svārstās no $7,568 kopējā atalgojumā gadā Grafiskais dizainers apakšējā galā līdz $140,700 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 1WorldSync. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Grafiskais dizainers
$7.6K
Produkta dizainers
$29.6K
Ieņēmumu operācijas
$74.5K

Programmatūras inženieris
$141K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 1WorldSync, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $140,700. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 1WorldSync, ir $52,005.

Citi Resursi