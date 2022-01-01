Uzņēmumu Katalogs
1Password
1Password Algas

1Password algu diapazons svārstās no $32,474 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $218,900 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 1Password. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $115K
Klientu apkalpošana
Median $32.5K

Produkta vadītājs
Median $118K
Pārdošana
Median $139K
Biznesa analītiķis
$80.2K
Klientu panākumi
$137K
Datu zinātnes vadītājs
$161K
Datu zinātnieks
$137K
Mārketings
$80.6K
Partneru vadītājs
$92.6K
Produkta dizaina vadītājs
$188K
Pārdošanas inženieris
$123K
Programmatūras inženieru vadītājs
$219K
Tehniskais rakstītājs
$117K
UX pētnieks
$55K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā 1Password, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Compensația totală anuală mediană raportată la 1Password este $123,310.

