1mg Algas

1mg algu diapazons svārstās no $16,777 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $67,135 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 1mg. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Pilna steka programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $63.5K
Produkta dizainers
$20.3K

Produkta vadītājs
$67.1K
Programmu vadītājs
$42.9K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

