17LIVE
17LIVE Algas

17LIVE algu diapazons svārstās no $32,536 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $63,680 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 17LIVE. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $39K

iOS inženieris

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$32.5K
Datu analītiķis
$40.5K

Datu zinātnieks
$50.8K
Produkta dizainers
$63.7K
Produkta vadītājs
$41.5K
Programmatūras inženieru vadītājs
$58.1K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 17LIVE, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $63,680. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 17LIVE, ir $41,479.

