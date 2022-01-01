Uzņēmumu Katalogs
10x Genomics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

10x Genomics Algas

10x Genomics algu diapazons svārstās no $92,859 kopējā atalgojumā gadā Ēku un infrastruktūras vadītājs apakšējā galā līdz $477,375 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 10x Genomics. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $332K

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Mehāniskais inženieris
Median $230K
Biomedicīnas inženieris
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datu zinātnieks
$347K
Ēku un infrastruktūras vadītājs
$92.9K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$203K
Juridiskais departaments
$375K
Mārketinga operācijas
$285K
Optiskais inženieris
$219K
Produkta dizainers
$159K
Produkta vadītājs
$353K
Darbinieku atlases speciālists
$214K
Programmatūras inženieru vadītājs
$477K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

El rol con mayor salario reportado en 10x Genomics es Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $477,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 10x Genomics es $230,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš 10x Genomics

Saistītie Uzņēmumi

  • Verily
  • MobileIron
  • JFrog
  • Extreme Networks
  • Natera
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi