10Pearls Algas

10Pearls algas svārstās no $15,393 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $45,328 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 10Pearls. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $18.4K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$15.4K
Produkta dizainers
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
BUJ

