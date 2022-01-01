Uzņēmumu Katalogs
1010data
1010data Algas

1010data algu diapazons svārstās no $105,023 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $263,160 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 1010data. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$105K
Datu zinātnieks
$114K
Programmatūras inženieris
Median $125K

Programmatūras inženieru vadītājs
$263K
Risinājumu arhitekts
$132K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 1010data, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $263,160. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 1010data, ir $125,000.

