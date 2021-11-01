Uzņēmumu Katalogs
Starry
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Starry Algas

Starry algu diapazons svārstās no $104,475 kopējā atalgojumā gadā Mehāniskais inženieris apakšējā galā līdz $182,408 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Starry. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $114K
Aparatūras inženieris
$117K
Mehāniskais inženieris
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produkta vadītājs
$155K
Projektu vadītājs
$124K
Programmatūras inženieru vadītājs
$182K
Tehniskais programmu vadītājs
$119K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Starry, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $182,408. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Starry, ir $119,400.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Starry

Saistītie Uzņēmumi

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi