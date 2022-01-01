Uzņēmumu Katalogs
Staples
Staples Algas

Staples algu diapazons svārstās no $26,722 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $283,575 Finanšu analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Staples. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $135K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $98.5K
Pārdošana
Median $26.7K

Produkta vadītājs
Median $138K
Produkta dizainers
Median $66.4K

UX dizainers

Biznesa analītiķis
$119K
Datu analītiķis
$69.7K
Finanšu analītiķis
$284K
Mārketings
$49.8K
Projektu vadītājs
$96.5K
Kiberdrošības analītiķis
$40.2K
Programmatūras inženieru vadītājs
$175K
Risinājumu arhitekts
$145K
Tehniskais programmu vadītājs
$101K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Staples, ir Finanšu analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $283,575. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Staples, ir $99,500.

