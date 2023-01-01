Uzņēmumu Katalogs
Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Algas

Sally Beauty Holdings algu diapazons svārstās no $58,800 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $129,350 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Sally Beauty Holdings . Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$58.8K
Mārketings
$68.6K
Produkta vadītājs
$116K

Programmatūras inženieris
$129K
UX pētnieks
$113K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Sally Beauty Holdings , ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $129,350. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Sally Beauty Holdings , ir $112,700.

