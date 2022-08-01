Uzņēmumu Katalogs
Saks Fifth Avenue Algas

Saks Fifth Avenue algu diapazons svārstās no $72,471 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $280,500 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Saks Fifth Avenue. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $200K
Grāmatvedis
$95.5K
Datu analītiķis
$79.6K

Datu zinātnieks
$156K
Grafiskais dizainers
$90.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$72.5K
Mārketings
$114K
Mārketinga operācijas
$151K
Produkta vadītājs
$144K
Darbinieku atlases speciālists
$91.8K
Programmatūras inženieru vadītājs
$281K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Saks Fifth Avenue, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $280,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Saks Fifth Avenue, ir $114,425.

