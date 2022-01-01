Uzņēmumu Katalogs
SAIC
SAIC Algas

SAIC algu diapazons svārstās no $40,768 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $651,379 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SAIC. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Sistēmu inženieris

DevOps inženieris

Informācijas tehnoloģiju speciālists
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Risinājumu arhitekts
Median $220K

Mākoņdatošanas arhitekts

Datu zinātnieks
Median $125K
Kiberdrošības analītiķis
Median $177K
Administratīvais asistents
$131K
Aviācijas un kosmosa inženieris
$84.6K
Biznesa operācijas
$142K
Biznesa analītiķis
$75.3K
Datu analītiķis
$40.8K
Elektroinženieris
$230K
Aparatūras inženieris
$161K
Cilvēkresursi
$147K
Vadības konsultants
$121K
Mehāniskais inženieris
$104K
Produkta dizainers
$651K
Produkta vadītājs
$191K
Programmu vadītājs
$166K
Projektu vadītājs
$169K
Pārdošana
$124K
Pārdošanas inženieris
$136K
Tehniskais programmu vadītājs
$177K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

