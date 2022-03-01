Uzņēmumu Katalogs
Recharge
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Recharge Algas

Recharge algu diapazons svārstās no $48,179 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $103,565 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Recharge. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $86.4K
Datu zinātnieks
$48.2K
Mārketings
$73.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Produkta dizainers
$76.2K
Produkta vadītājs
$95.1K
Programmatūras inženieru vadītājs
$104K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Recharge, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $103,565. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Recharge, ir $81,331.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Recharge

Saistītie Uzņēmumi

  • TextNow
  • OPPO
  • Zipcar
  • Hiya
  • SmartThings
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi