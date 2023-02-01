Uzņēmumu Katalogs
Recharge Payments
Recharge Payments Algas

Recharge Payments algu diapazons svārstās no $79,644 kopējā atalgojumā gadā Mārketings apakšējā galā līdz $295,470 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Recharge Payments. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $195K
Mārketings
$79.6K
Produkta dizainers
$128K

Produkta vadītājs
$99.5K
Pārdošana
$223K
Programmatūras inženieru vadītājs
$295K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Recharge Payments, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $295,470. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Recharge Payments, ir $161,722.

