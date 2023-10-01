Uzņēmumu Katalogs
Metyis Algas

Metyis algu diapazons svārstās no $34,386 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $164,063 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Metyis. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $58.2K
Biznesa analītiķis
$34.4K
Vadības konsultants
$164K

Produkta vadītājs
$133K
Pārdošanas inženieris
$80.4K
Programmatūras inženieris
$63.8K
Risinājumu arhitekts
$73K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Metyis is Vadības konsultants at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metyis is $73,013.

