Kroger Algas

Kroger algu diapazons svārstās no $33,446 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $211,050 Mārketinga operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kroger. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Produkta vadītājs
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produkta dizainers
Median $135K

UX dizainers

Informācijas tehnoloģiju speciālists
Median $99.5K
Datu zinātnieks
Median $118K
Projektu vadītājs
Median $170K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $186K
Grāmatvedis
$80.6K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$50.7K
Biznesa operāciju vadītājs
$126K
Biznesa analītiķis
$33.4K
Klientu apkalpošana
$78.6K
Klientu panākumi
$75.4K
Datu analītiķis
$60.3K
Finanšu analītiķis
$95.5K
Vadības konsultants
$191K
Mārketings
$94.3K
Mārketinga operācijas
$211K
Programmu vadītājs
$169K
Darbinieku atlases speciālists
$74.9K
Pārdošana
$86.7K
Kiberdrošības analītiķis
$69.7K
UX pētnieks
$191K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Kroger, ir Mārketinga operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $211,050. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Kroger, ir $112,381.

