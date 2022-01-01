Uzņēmumu Katalogs
Eightfold
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Eightfold Algas

Eightfold algu diapazons svārstās no $46,072 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $521,380 Cilvēkresursi augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Eightfold. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Pilna steka programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $51.1K
Cilvēkresursi
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produkta dizainers
$173K
Projektu vadītājs
$204K
Darbinieku atlases speciālists
$81.5K
Pārdošana
$119K
Pārdošanas inženieris
$173K
Programmatūras inženieru vadītājs
$390K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
Options

Uzņēmumā Eightfold, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Eightfold, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $521,380. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Eightfold, ir $146,130.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Eightfold

Saistītie Uzņēmumi

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi