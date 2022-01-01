Uzņēmumu Katalogs
Credit Karma
Credit Karma Algas

Credit Karma algu diapazons svārstās no $99,500 kopējā atalgojumā gadā Biznesa operācijas apakšējā galā līdz $727,714 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Credit Karma. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Produkta vadītājs
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $489K

Mārketings
Median $273K
Datu zinātnieks
Median $280K
Produkta dizainers
Median $447K
Biznesa analītiķis
Median $200K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $285K
Biznesa attīstība
Median $224K
Biznesa operācijas
$99.5K
Datu zinātnes vadītājs
$334K
Produkta dizaina vadītājs
$561K
Programmu vadītājs
$154K
Darbinieku atlases speciālists
$117K
Pārdošana
$408K
Kiberdrošības analītiķis
$219K
Risinājumu arhitekts
$362K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Credit Karma, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Credit Karma, ir Produkta vadītājs at the Director level ar gada kopējo atalgojumu $727,714. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Credit Karma, ir $321,045.

Citi Resursi