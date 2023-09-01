Uzņēmumu Katalogs
Coda Payments
Coda Payments Algas

Coda Payments algu diapazons svārstās no $32,973 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $59,974 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Coda Payments. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $60K
Datu zinātnieks
$33K
Produkta vadītājs
$38.8K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Coda Payments is Programmatūras inženieris with a yearly total compensation of $59,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coda Payments is $38,794.

Citi Resursi