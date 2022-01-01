Uzņēmumu Katalogs
ChargePoint
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ChargePoint Algas

ChargePoint algu diapazons svārstās no $55,088 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnes vadītājs apakšējā galā līdz $266,325 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ChargePoint. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/8/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $190K
Produkta vadītājs
Median $130K
Aparatūras inženieris
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datu zinātnes vadītājs
$55.1K
Datu zinātnieks
$59K
Elektroinženieris
$209K
Finanšu analītiķis
$224K
Cilvēkresursi
$113K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$104K
Mehāniskais inženieris
$158K
Programmu vadītājs
$234K
Pārdošana
$206K
Programmatūras inženieru vadītājs
$244K
Tehniskais programmu vadītājs
$266K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā ChargePoint, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā ChargePoint, ir Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $266,325. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā ChargePoint, ir $175,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš ChargePoint

Saistītie Uzņēmumi

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi