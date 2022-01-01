Uzņēmumu Katalogs
Belden
Belden Algas

Belden algu diapazons svārstās no $35,474 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $236,175 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Belden. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Grāmatvedis
$148K
Finanšu analītiķis
$35.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$79.6K

Programmatūras inženieris
$137K
Risinājumu arhitekts
$236K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Belden, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $236,175. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Belden, ir $137,310.

Citi Resursi