Bechtle
Bechtle Algas

Bechtle algu diapazons svārstās no $45,097 kopējā atalgojumā gadā Kontroles inženieris apakšējā galā līdz $182,910 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Bechtle. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $88.5K
Kontroles inženieris
$45.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$82.9K

Mārketings
$146K
Pārdošanas atbalsts
$69K
Risinājumu arhitekts
$183K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Bechtle, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $182,910. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Bechtle, ir $85,729.

