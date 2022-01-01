Uzņēmumu Katalogs
Applied Intuition Algas

Applied Intuition algu diapazons svārstās no $100,500 kopējā atalgojumā gadā UX pētnieks apakšējā galā līdz $483,570 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Applied Intuition. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Pilna steka programmatūras inženieris

Darbinieku atlases speciālists
Median $140K
Biznesa attīstība
$218K

Cilvēkresursi
$422K
Mehāniskais inženieris
$136K
Produkta dizainers
$484K
Kiberdrošības analītiķis
$143K
Programmatūras inženieru vadītājs
$201K
Tehniskais programmu vadītājs
$201K
UX pētnieks
$101K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
Options

Uzņēmumā Applied Intuition, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Applied Intuition, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $483,570. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Applied Intuition, ir $200,940.

