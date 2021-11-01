Bendrovių katalogas
Zoomcar
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Zoomcar Atlyginimai

Zoomcar atlyginimas svyruoja nuo $15,888 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $117,734 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zoomcar. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto vadovas
Median $118K
Programinės įrangos inžinierius
Median $30.5K
Verslo analitikas
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Duomenų mokslininkas
$105K
Grafikos dizaineris
$23.9K
Programų vadovas
$17.1K
Projektų vadovas
$23.9K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zoomcar er Produkto vadovas med en årlig totalkompensasjon på $117,734. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoomcar er $23,926.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Zoomcar

Susijusios bendrovės

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai