Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Zoom įmonėje svyruoja nuo $155K per year ZP1 lygiui iki $393K per year ZP5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $250K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Zoom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Zoom kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
