Produkto dizaineris kompensacija in San Francisco Bay Area Zoom įmonėje svyruoja nuo $130K per year ZP1 lygiui iki $279K per year ZP5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Zoom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Zoom kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą