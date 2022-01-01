Bendrovių katalogas
Zoom Atlyginimai

Zoom atlyginimas svyruoja nuo $30,602 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $487,550 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zoom. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Produkto vadovas
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produkto dizaineris
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX dizaineris

Personalo specialistas
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Rinkodara
Median $225K

Produkto rinkodaros vadovas

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $310K
Pardavimai
Median $200K
Verslo analitikas
Median $137K
Duomenų analitikas
Median $210K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $212K
Finansų analitikas
Median $155K
Projektų vadovas
Median $145K
Žmogiškieji ištekliai
Median $188K
Pardavimų inžinierius
Median $239K
Buhalteris
$192K

Techninis buhalteris

Administracijos asistentas
$42.2K
Verslo operacijų vadovas
$259K
Verslo plėtra
$488K
Korporacijų plėtra
$189K
Klientų aptarnavimas
$73.7K
Klientų aptarnavimo operacijos
$83.1K
Duomenų mokslo vadovas
$114K
Duomenų mokslininkas
$30.6K
Grafikos dizaineris
$259K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$131K
Teisiniai reikalai
$296K
Rinkodaros operacijos
$456K
Programų vadovas
$147K
Pardavimų palaikymas
$143K
Sprendimų architektas
$223K

Debesų saugumo architektas

Techninis kliento vadybininkas
$180K
Techninių programų vadovas
$64K
Techninis rašytojas
$132K
Pasitikėjimas ir saugumas
$94.6K
UX tyrinėtojas
$211K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Zoom kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Zoom gauna Verslo plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $487,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zoom yra $200,000.

Kiti ištekliai