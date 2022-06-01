Bendrovių katalogas
Zoetis
Zoetis Atlyginimai

Zoetis atlyginimas svyruoja nuo $92,460 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $223,934 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zoetis. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Duomenų mokslininkas
Median $162K
Programinės įrangos inžinierius
Median $141K
Verslo analitikas
$92.5K

Duomenų mokslo vadovas
$136K
Rinkodaros operacijos
$198K
Produkto dizaineris
$121K
Produkto vadovas
$104K
Projektų vadovas
$121K
Pardavimai
$101K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$224K
Techninių programų vadovas
$141K
DUK

Didžiausią atlyginimą Zoetis gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $223,934. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zoetis yra $135,675.

