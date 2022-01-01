ZipRecruiter Atlyginimai

Bendrovių katalogas
ZipRecruiter atlyginimas svyruoja nuo $79,600 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $422,417 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ZipRecruiter. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $170K
Produkto vadovas
Median $258K

Produkto dizaineris
Median $142K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $294K
Buhalteris
$91.3K
Verslo analitikas
$266K
Duomenų mokslo vadovas
$293K
Žmogiškieji ištekliai
$79.6K
Rinkodara
$259K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ZipRecruiter kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą ZipRecruiter gauna Programinės įrangos inžinierius at the Staff Software Engineer level su metine bendra kompensacija $422,417. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ZipRecruiter yra $243,072.

Kiti ištekliai