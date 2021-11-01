Bendrovių katalogas
Zipcar
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Zipcar Atlyginimai

Zipcar atlyginimas svyruoja nuo $27,975 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $253,980 Štabo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zipcar. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $41.9K
Produkto vadovas
Median $175K
Verslo operacijos
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Štabo vadovas
$254K
Duomenų analitikas
$143K
Duomenų mokslininkas
$131K
Produkto dizaineris
$185K
Kibernetinio saugumo analitikas
$28K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$235K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Zipcar gauna Štabo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $253,980. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zipcar yra $142,800.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Zipcar

Susijusios bendrovės

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai