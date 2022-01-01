Bendrovių katalogas
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Atlyginimai

Zimmer Biomet atlyginimas svyruoja nuo $50,736 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $197,985 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zimmer Biomet. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Mechanikos inžinierius
Median $100K

Kokybės inžinierius

Pardavimai
Median $85K
Biomedicinos inžinierius
$124K

Verslo analitikas
Median $105K
Duomenų mokslininkas
$78.4K
Produkto dizaineris
$66.1K
Produkto dizaino vadovas
$177K
Programinės įrangos inžinierius
$198K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$102K
Techninių programų vadovas
$50.7K
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Zimmer Biomet gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $197,985. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zimmer Biomet yra $101,000.

Kiti ištekliai