Zillow
Zillow Atlyginimai

Zillow atlyginimas svyruoja nuo $69,000 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $493,852 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zillow. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produkto vadovas
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produkto dizaineris
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX dizaineris

Techninių programų vadovas
P4 $268K
P5 $261K
Verslo analitikas
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Verslo analitikos analitikas

Rinkodara
P3 $122K
P4 $200K
Programų vadovas
Median $145K
Pardavimai
P3 $133K
P4 $165K
Finansų analitikas
Median $120K
Verslo operacijų vadovas
Median $160K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $147K
Personalo specialistas
Median $160K
UX tyrinėtojas
Median $155K
Duomenų analitikas
Median $118K
Duomenų mokslo vadovas
Median $320K
Teisės
Median $160K
Buhalteris
Median $69K

Techninis buhalteris

Administracijos asistentas
$103K
Verslo operacijos
$113K
Verslo plėtra
$132K
Klientų aptarnavimas
$83.3K
Žmogiškieji ištekliai
$210K
Rinkodaros operacijos
$192K
Projektų vadovas
$140K
Pajamų operacijos
$121K
Kibernetinio saugumo analitikas
$307K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Zillow kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

DUK

Didžiausią atlyginimą Zillow gauna Programinės įrangos inžinierius at the P6 level su metine bendra kompensacija $493,852. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zillow yra $174,938.

