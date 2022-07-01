Bendrovių katalogas
Zilliant
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Zilliant Atlyginimai

Zilliant atlyginimas svyruoja nuo $98,980 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $171,638 Klientų sėkmė aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Zilliant. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Verslo analitikas
$99K
Klientų sėkmė
$172K
Programinės įrangos inžinierius
$165K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Zilliant gauna Klientų sėkmė at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $171,638. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zilliant yra $165,051.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Zilliant

Susijusios bendrovės

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai