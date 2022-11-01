Bendrovių katalogas
Ziff Davis Performance Marketing Atlyginimai

Ziff Davis Performance Marketing atlyginimas svyruoja nuo $173,130 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $338,300 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ziff Davis Performance Marketing. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
$173K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$338K
DUK

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ziff Davis Performance Marketing je Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $338,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ziff Davis Performance Marketing je $255,715.

