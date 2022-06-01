Bendrovių katalogas
Zeta Global
Zeta Global Atlyginimai

Zeta Global atlyginimas svyruoja nuo $6,636 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $392,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $62.6K
Duomenų analitikas
$136K
Duomenų mokslininkas
$55.3K

Rinkodaros operacijos
$6.6K
Produkto dizaineris
$115K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$392K
Didžiausią atlyginimą Zeta Global gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $392,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Zeta Global yra $88,740.

