ZestMoney
ZestMoney Atlyginimai

ZestMoney atlyginimas svyruoja nuo $25,280 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $114,270 Rizikos kapitalo investuotojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ZestMoney. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $25.3K
Produkto vadovas
$44.8K
Rizikos kapitalo investuotojas
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
DUK

Didžiausią atlyginimą ZestMoney gauna Rizikos kapitalo investuotojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $114,270. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ZestMoney yra $44,770.

